Iso-Britannia vahvistaa ampuneensa alas Iranin drooneja

Iso-Britannian pääministeri Rishi Sunak vahvistaa maan ilmavoimien ampuneen viime yönä alas iranilaisia drooneja. Britannia on lähettänyt alueelle hävittäjiä alunperin muista syistä, taistelemaan terroristijärjestö Isistä vastaan. Sunak vahvisti asian X:ssä.

Sunak kuvaa Iranin Israeliin kohdistamaa hyökkäystä “vaaralliseksi ja tarpeettomaksi”. Samalla hän kiitti Israelin ilmapuolustukseen osallistuneita brittilentäjiä.

– Haluan ilmaista kunnioitukseni lentäjillemme, jotka kohtasivat vaaran ja suojelivat siviilejä hyökkäykseltä, Sunak kertoo.

Pääministeri vahvistaa puhuvansa G7-maiden johtajille myöhemmin tänään. Myös britit ovat toivoneet, ettei tilanne Lähi-idässä eskaloituisi entisestään.

– On tärkeää, että pidämme nyt päämme kylmänä, Sunak toteaa.

Iran’s attack last night was a dangerous and unnecessary escalation.

I want to pay tribute to the professionalism and bravery of the @RoyalAirForce and our allies in protecting civilians. pic.twitter.com/UEFzTBNJld

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 14, 2024