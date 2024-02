Isku Venäjän öljyvarikolle, kolme säiliötä räjähti liekkeihin

Ukrainan kerrotaan toteuttaneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän Kurskissa sijaitsevaa öljyvarikkoa vastaan.

Alueen kuvernööri Roman Starovoit kirjoittaa Telegram-päivityksessä yli 160 henkilön osallistuneen laajan tulipalon sammutustöihin. Kolme öljysäiliötä vaurioitui.

Hänen mukaansa palon leviäminen saatiin estettyä. Kukaan ei loukkaantunut iskussa.

Ukrainan tiedustelupalvelu GUR:n kerrotaan toteuttaneen hyökkäyksen. Vastaavia iskuja on tehty eri puolilla Venäjää sijaitsevia kohteita vastaan uusilla pitkän kantaman räjähdedrooneilla.

Venäjän ilmatorjunta ei ole pystynyt estämään hyökkäyksiä edes Pietarin kaltaisten suurten kaupunkien lähellä. Vastatoimena mobiili-internetiä on rajoitettu öisin muun muassa Pihkovan ja Novgorodin alueilla.

🇺🇦🇷🇺 | A fire broke out at a fuel depot in Kursk Oblast of Russia due to Ukrainian drone strikes tonight.

"According to preliminary information, there are no casualties. All necessary services are currently working on at the site. Please remain calm". – The Governor of Kursk… pic.twitter.com/ZGcJZDVhAE

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) February 14, 2024