Isku lastensairaalaan järkyttää – ”sietämätöntä julmuutta jopa sodan keskellä”

Venäjän ohjusisku Okhmatdytin lastensairaalaan Kiovassa on järkyttänyt laajasti.

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) antaa viestipalvelu X:ssä suoran ja synkän arvionsa Venäjän toiminnasta.

– Venäjän brutaalit iskut kertovat kolmesta asiasta. Sietämättömämmästä julmuudesta jopa sodan keskellä. Venäjä haluaa kirjaimellisesti tuhota Ukrainan ja ukrainalaiset, eikä rajoitteita ole. Venäjä on valmis jatkamaan kaikin keinoin niin kauan kunnes se todella pysäytetään, Limnell kirjoittaa.

Europarlamenttiin valitun Mika Aaltolan (kok.) mukaan Venäjän iskut siviilikohteisiin perustuvat olettamukselle, että ne laskevat ukrainalaisten tahtoa jatkaa vastarintaa.

– Tämä ei Ukrainassa kuitenkaan toimi, joten Venäjä pelkästään elehtii voimaansa. Lapsien tappaminen on heistä järkevää, koska se osoittaa Ukrainan haavoittuvuuden ja lännen kyvyttömyyden, Aaltola arvioi.

– Mitä Suomi voisi tehdä lisää? Paljonkin. Lopettaa haaveilut rajan avaamisesta, laittaa tavarankuljetukset jäihin, takavarikoida sporttiareena, tehdä jotain Norilsk Nickelin suhteen, sulkea Ahvenanmaa konsulaatti, ottaa tontteja valtion haltuun ja niin edelleen, hän jatkaa X:ssä.

Suomen valtionjohto on tuominnut X:ssä Venäjän iskut.

– Venäjän federaation julmuuksille ei ole mitään rajaa. Tänään massiivisia ohjusiskuja useisiin kaupunkeihin, mukaan lukien Kiovaan. Kymmeniä kuollut ja loukkaantunut. Lastensairaala tuhoutui. Suomi tuomitsee jyrkästi nämä tarkoitukselliset hyökkäykset siviilikohteisiin. Venäjä joutuu vastuuseen näistä sotarikoksistaan, kirjoittaa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän tämänpäiväisen kauhistuttavan hyökkäyksen Okhmatdytin lastensairaalaa vastaan ​​Kiovassa. Suomi seisoo Ukrainan rinnalla, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kirjoittaa.

– Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän massiiviset ohjushyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan. Viattomat ihmiset, myös lapset, kärsivät Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta. Venäjä yksin kantaa täyden vastuun, toteaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

