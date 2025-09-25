Isku ilmasta, hyökkääjän kaksi kuljetuskonetta paloi Krimillä

Ukrainan sotilastiedustelu GURin erikoisjoukot tuhosivat droneilla kaksi venäläistä An-26-sotilaskuljetuskonetta ja kaksi tutka-asemaa miehitetyllä Krimin niemimaalla.

GUR kertoo Telegram-kanavallaan jatkavansa Venäjän tärkeän ja arvokkaan kaluston tuhoamista Krimillä.

Jaettu kuvamateriaali näyttää, kuinka kuljetuskoneet roihuavat tukikohdassa iskujen jälkeen.

GUR kertoo tuhonneensa viikonloppuna ja viikon alussa kolme Mi-8-helikopteria, tutka-aseman ja kaksi Be-12 Tshaika -lentovenettä Krimin niemimaalla. Verkkouutiset uutisoi asiasta tässä jutussa.

Krim on yksi Ukrainan iskujen keskeisistä kohteista. Viime viikkoina operaatiot lentokenttiä, tutka-asemia ja muuta sotilasinfrastruktuuria vastaan ​ovat lisääntyneet niemimaalla.