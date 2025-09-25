Verkkouutiset

Drone hyökkää venäläistä kuljetuskonetta vastaan. www.t.me/DIUkraine

Isku ilmasta, hyökkääjän kaksi kuljetuskonetta paloi Krimillä

  • Julkaistu 25.09.2025 | 18:41
  • Päivitetty 25.09.2025 | 18:52
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan sotilastiedustelu on iskenyt viime aikoina kovaa Venäjän sotilasinfrastruktuuria vastaan miehitetyllä niemimaalla.
Ukrainan sotilastiedustelu GURin erikoisjoukot tuhosivat droneilla kaksi venäläistä An-26-sotilaskuljetuskonetta ja kaksi tutka-asemaa miehitetyllä Krimin niemimaalla.

GUR kertoo Telegram-kanavallaan jatkavansa Venäjän tärkeän ja arvokkaan kaluston tuhoamista Krimillä.

Jaettu kuvamateriaali näyttää, kuinka kuljetuskoneet roihuavat tukikohdassa iskujen jälkeen.

GUR kertoo tuhonneensa viikonloppuna ja viikon alussa kolme Mi-8-helikopteria, tutka-aseman ja kaksi Be-12 Tshaika -lentovenettä Krimin niemimaalla. Verkkouutiset uutisoi asiasta tässä jutussa.

Krim on yksi Ukrainan iskujen keskeisistä kohteista. Viime viikkoina operaatiot lentokenttiä, tutka-asemia ja muuta sotilasinfrastruktuuria vastaan ​ovat lisääntyneet niemimaalla.

