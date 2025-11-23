Verkkouutiset

Drooni lähestyi kohdetta takaviistosta. / ukr_sof / Telegram

Isku 180 kilometriä etulinjasta – kaukodrooni yllätti helikopterin

Ukrainan FP-1-lennokki voidaan varustaa yli sadan kilogramman taistelukärjellä.
Ukrainan räjähdelennokit ovat moukaroineet viime aikoina etulinjan kohteiden lisäksi muun muassa Krimin niemimaan tutka-asemia ja energiakohteita Venäjällä.

Ukrainan erikoisjoukot kertovat tuhonneensa venäläisen Mi-8-kuljetushelikopterin pitkän kantaman FP-1-droonilla. Tapauksen tekee poikkeukselliseksi se, että hyökkäys toteutettiin Rostovin alueella 180 kilometriä rintamalinjasta.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun helikopteri on tuhottu droonilla näin suuren etäisyyden päässä.

Ukrainan asevoimat esitteli keväällä uutta kiinteäsiipistä ja potkurilla varustettua FP-1-lennokkia, jonka kantamaksi kerrottiin 1 600 kilometriä.

Droonin taistelukärki painaa enintään 120 kilogrammaa, mutta pitkillä etäisyyksillä räjähdelasti on luultavasti pienempi. Laajamittainen tuotanto on jatkunut jo yli puoli vuotta.

