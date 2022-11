Iskikö Ukraina uuteen kohteeseen? – Pekka Toveri IL:lle: Röyhkeä hyökkäys

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kommentoi Ukrainan väitettyä hyökkäystä Kunburnin niemimaalle.

– On ollut viitteitä siitä, että ukrainalaiset olisivat röyhkeästi menneet Dnipron suusta ylitse. Kunburnin niemimaa on luonnonsuojelualuetta, eikä se varmasti ole kovin vahvasti Venäjän puolustamaa aluetta, Toveri sanoo Iltalehdelle.

Amerikkalaisen ajatushautomon ISW:n lähteiden mukaan Ukrainan joukot aloittivat rajoitetun hyökkäyksen ja yrittivät päästä Kunburniin maanantain vastaisena yönä.

Venäjän miehittämä Kunburnin niemimaa on strategisesti merkittävä kohde Mustanmeren ja Dnepr-joen välissä. Ukrainan armeijan eteläinen sotilasjohto ilmoitti lauantaina, että sillä on aikomus vapauttaa niemimaa.

Pekka Toverin mukaan Ukrainan operaation taustalla voisi todennäköisimmin olla pyrkimys hankaloittaa Venäjän epäsuoran tulen vaikuttamista.

– Väitetty operaatio on hyvä röyhkeä hyökkäys, joka pakottaa Venäjän reagoimaan ja siirtämään joukkoja siihen suuntaan, hän sanoo.

Southern Axis Update:#Russian sources widely claimed that #Ukrainian troops launched a limited raid and attempted to land on the Kinburn Spit on the night of November 13 and 14.https://t.co/dJqNr507jO pic.twitter.com/Al7H8wr768

— ISW (@TheStudyofWar) November 15, 2022