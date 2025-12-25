Iskikö jouluähky? Näin se helpottuu nopeasti

Jouluna moni potee ähkyä liiallisesta syömisestä. Yli kolmannes ihmisistä kertoo ruoansulatusongelmista juhlakauden aikana, ilmenee lontoolaissairaalan tiedoista. Useimmat syyttävät vaivoista ylensyöntiä ja stressiä.

Professori Anthony Hobson toteaa The Telegraph -lehdessä, että mukaan joulu luo täydellisen tilanteen ruoansulatusjärjestelmän ylikuormitukselle: syömme suurempia ja raskaampia aterioita, joihin yhdistyy rutiinien rikkoutuminen ja vähäisempi liikkuminen.

Britti syö joulupäivänä keskimäärin noin 6000 kaloria – lähes kolme kertaa suositellun päiväsaannin verran

– Pienet, suolistoystävälliset muutokset voivat vaikuttaa paljon, sanoo erikoisravitsemusterapeutti Katie Sanders sanoo.

Lyhytkin kävelylenkki ruokailun jälkeen auttaa ruoansulatuksessa. Tutkimuksen mukaan 10–15 minuutin kävely aterian jälkeen voi vähentää turvotusta ja epämukavuutta jopa tehokkaammin kuin jotkin reseptilääkkeet. Raikas ilma vähentää myös juhlapyhien stressiä.

Sandersin mukaan turvotuksesta kärsivän kannattaa nauttia hiilihapotettuja juomia, myös kivennäisvettä, kohtuudella, sillä ne voivat tehdä olosta entistä epämukavamman. Alkoholia puolestaan ei tulisi juoda ainakaan tyhjään vatsaan, vaan aterioiden yhteydessä sekä nauttia vettä välillä.

Kahvi runsaan aterian jälkeen voi pahentaa refluksioireita, kun taas yrttitee voi rauhoittaa vatsaa, Sanders vinkkaa. Yksinkertaiset joogaliikkeet helpottavat vatsan turvotusta, kaasunmuodostusta ja vatsakipuja.

Vaikka olisi houkuttelevaa nukkua kinkun jälkeinen kooma pois, torkut voivat pahentaa ruoansulatusvaivoja. Jooga lievittää myös stressiä, joka puolestaan hidastaa ruoansulatuksen toimintaa.

– Jos sinun on pakko levätä, tue itseäsi tyynyillä tai pysy pystyasennossa vähintään tunnin ajan, Sanders sanoo.

Sängyn päädyn nostaminen 10-20 senttiä voi auttaa, jos närästys iskee nukkumaan mennessä.