Iskee 700 kilometrin päähän – Ukraina esitteli uuden drooniohjuksen

Ukraina on perjantaina esitellyt uuden drooniohjuksen, joka siirtyy välittömästi massatuotantoon. Ohjus tunnetaan nimellä ”Peklo” (”Helvetti” ukrainaksi). Se tarjoaa merkittävästi suuremman kantaman kuin länsimaiden toimittamat risteily- ja taktiset ballistiset ohjukset. Asiasta kertoo Business Insider.

Ukrainan mukaan Peklon kantama on 700 kilometriä, mikä on yli kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltojen toimittamiin Army Tactical Missile Systems (ATACMS) -ohjuksiin (300 km) sekä Britannian ja Ranskan toimittamiin Storm Shadow/SCALP-EG -risteilyohjuksiin (250 km).

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat vasta äskettäin antaneet Ukrainalle luvan käyttää näitä tehokkaita ohjuksia iskuihin Venäjän alueelle.

Ukrainan hallituksen julkaiseman materiaalin perusteella Peklossa on pienet siivet ja kaksi peräsintä, mikä viittaa BI:n mukaan siihen, että sitä voidaan käyttää risteilyohjuksen tapaan. Peklo voi Ukrainan kertoman mukaan päästä jopa 700 kilometrin tuntinopeuteen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti esittelyn yhteydessä, että ensimmäinen erä uutta asetta on toimitettu armeijalle. Hän totesi myös, että Pekloa on jo käytetty useissa taisteluissa.

– On ratkaisevan tärkeää, että puolustajamme saavat käyttöönsä tällaisia moderneja, Ukrainassa valmistettuja aseita, Zelenskyi sanoi hänen toimistonsa julkaiseman lausunnon mukaan.

–Nyt tehtävänä on jatkaa tuotannon ja käyttöönoton tehostamista.

