Typhoon FGR4 -hävittäjiä tuki Voyager-ilmatankkauskone. Kuvakaappaus Britannian puolustusministeriön jakamalta videolta. / X.com

ISIS:n bunkkereita moukaroitiin ilmaiskussa

Iso-Britannia ja Ranska suorittivat yhteisiskun Syyriassa.
Britannia ja Ranska suorittivat yhteisiskun Syyriassa maanalaiseen asevarastoon, jota käytti ISIS, kertoo BBC.

Kohde sijaitsi vuoristoalueella Palmyran pohjoispuolella ja sen uskottiin sisältävän aseita ja räjähteitä.

Iskussa käytettiin Britannian Typhoon FGR4 -hävittäjiä, jotka pudottivat Paveway IV -täsmäpommeja kohteen sisäänkäyntitunneleihin.

– Ilma-aluksemme käyttivät Paveway IV -täsmäpommeja iskeäkseen useisiin laitokseen johtaviin sisäänkäyntitunneleihin; vaikka yksityiskohtainen arviointi on nyt käynnissä, alustavat viitteet osoittavat, että kohteeseen iskettiin onnistuneesti, Britannian puolustusministeriö tiedottaa viestipalvelu X:ssä.

BBC:n mukaan siviiliuhreista ei ole merkkejä. Kaikki koneet palasivat turvallisesti.

YK:n mukaan ISIS:llä on yhä noin 5 000–7 000 taistelijaa Syyriassa ja Irakissa.

