Häirikköasukkaiden kuriin saamisessa yhä puutteelliset keinot

Taustalla ovat lisääntyneet asumisen häiriötilanteet ja se, että miljoonien suomalaisten elämään vaikuttavat keskeiset lait ovat päivitettävänä. Nyt jos koskaan lakimuutoksilla voidaan saada häiriötapaukset entistä paremmin kuriin.

– Lakeja ei päivitetä välttämättä usein, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia viimeksi yli 25 vuotta sitten. Meidän mielestämme tätä mahdollisuutta asumisrauhan parempaan turvaamiseen ei saa jättää käyttämättä, korostaa Isännöintiliiton vanhempi lakiasiantuntija Kristel Pynnönen Andersson.

Osa alan järjestöistä on jo esittänyt pettymyksensä asuinhuonevuokralain esitysluonnokseen, koska kokevat, että kiinteistöalan huolta häiriötilanteisiin puuttumisen keinovalikoiman puutteellisuudesta ei edelleenkään kuulla riittävästi.

Poliisilla olevia olennaisia tietoja asuntoon kohdistuneista hälytystehtävistä pitäisi pystyä hyödyntämään osana näyttöä häiriöiden takia käynnistetyssä häätöprosessissa.

– Ei peli tältä osin ole toivottavasti vielä menetetty. Jos katsotaan, ettei asiasta ole perusteltua säätää asumiseen liittyvässä lainsäädännössä, pitäisi tietojen saanti mahdollistaa muulla tavoin, esimerkiksi muuttamalla julkisuuslakia, toteaa Pynnönen Andersson.

– Isännöintiliitto ja varmasti muutkin alan järjestöt jatkavat asian puolesta puhumista. Tehokkaat puuttumiskeinot häiriötilanteissa ovat välttämättömyys asumisrauhan ja –viihtyvyyden turvaamisessa, Pynnönen Andersson jatkaa.

Ongelma tietojen saamiseen liittyen juontaa juurensa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2011 antamaan ratkaisuun. Siinä on todettu, että vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus huoneistossa ei edellytä häiritsevän elämän viettämistä koskevien tietojen saamista poliisilta.

– Näkemyksemme mukaan tietojen saannilla on kuitenkin jopa olennainen merkitys, kun harkitaan, lähdetäänkö häiriköintiin puuttumaan jopa viime kädessä oikeusteitse. Vuokrasuhteen purkaminen on aina riski, ja purkuperusteen olemassaolo pitää pystyä näyttämään toteen. Tällä hetkellä ainoa merkityksellinen keino näyttää häiriöt ja niiden vakavuus toteen on se, että naapurit uskaltavat omalla nimellään niistä kertoa, taustoittaa Pynnönen Andersson.

– Jokainen voi pohtia, haluaisiko itse kertoa ja todistaa häiriöistä omalla nimellään, jos naapurin käytös on arvaamatonta vaikkapa päihteiden käyttämisen takia, hän lisää.