Vähäinen motivaatio näkyy esimerkiksi myöhästelyinä ja poissaoloina.

IS: Yrittäjä on etsinyt jo puoli vuotta työntekijöitä

  • Julkaistu 24.11.2025 | 08:29
  • Päivitetty 24.11.2025 | 08:29
  • Työelämä
Työntekijöiden asenteessa tapahtui huolestuttava muutos.
Köyliöläinen konepajayrittäjä Juha-Pekka Jaskari on yrittänyt etsiä yritykselleen työntekijöitä jo puolen vuoden ajan. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Yrittäjä on havainnut, että motivoituneiden työntekijöiden löytyminen on entistä haastavampaa. Hänestä tuntuu, että työtä ei pidetä enää yhtä tärkeänä asiana kuin aiemmin.

– Työ koetaan vähän kuin semmoiseksi, että siellä sitten käydään miten muu elämä sallii ja mahdollistaa, Jaskari sanoo IS:lle.

Vähäinen motivaatio on yrittäjän mukaan näkynyt esimerkiksi myöhästelyinä tai poissaoloina ilman ilmoitusta. Jaskarin mukaan jotkut työntekijät olivat poissa koko päivän, jotkut jopa viikon.

Jaskarin mukaan työntekijöiden heikentynyt motivaatio on havaittu muissakin lähiseudun yrityksissä. Yritys on paikannut osaajapulaa palkkaamalla työntekijöitä esimerkiksi Virosta ja Tshekistä.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta osa työntekijöistä on Jaskarin mukaan edelleen sellaisia, jotka ovat motivoituneet työhönsä. Joka tapauksessa yrittäjä on huolissaan kehityssuunnasta, jossa nuoremmat sukupolvet kokevat työn tekemisen vähemmän tärkeäksi kuin aiemmin.

Uusimmat
