IS: Yksittäinen sana voi ratkaista työpaikan saannin

Pienikin virhe työhakemuksessa voi tarkoittaa sitä, ettet saa kutsua edes haastatteluun. Hyväkin hakija voi pudota rekrytoinnista jo alkumetreillä, mikäli hänen hakemuskirjeestään tai ansioluettelosta puuttuvat tietyt sanat. Asiasta kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Näitä tärkeitä sanoja kutsutaan avainsanoiksi. Ne ovat työpaikkailmoituksissa mainittuja sanoja, jotka kertovat siitä, mitä työnhakijalta odotetaan. Yleensä ne ovat melko yksinkertaisia ja helposti pääteltävissä.

Duunitorin rekrytoinnin asiantuntija Lotta Viljamaan mukaan työnhaku voi tyssätä heti alkumetreillä, jos näitä sanoja ei hakemuksessa löydy. Riski on suuri myös silloin, jos hakija ei osaa kertoa osuvalla tavalla osaamisestaan.

Sanojen merkitys on nykyajan työnhaussa erityisen suuri, sillä monessa yrityksessä työhakemuksia ei lue ensimmäisenä ihminen vaan tekoäly. Se voi automaattisesti karsia jatkosta sellaiset hakemukset, joista ei löydy tiettyjä avainsanoja.

Viljamaa rauhoittelee IS:lle, ettei sopivien avainsanojen löytäminen ole ylivoimainen tehtävä. Yleensä asiaan auttaa se, että työpaikkailmoituksen on lukenut huolellisesti. Jos haussa on esimerkiksi sairaanhoitajan paikka, on erittäin loogista, että yksi avainsanoista on ansioluettelosta löytyvä sairaanhoitajan tutkinto.

Viljamaan mukaan olisi myös hyvä, että hakemuksessa käytetään samoja termejä kuin työpaikkailmoituksessa. Jos ilmoituksessa haetaan asiakaspalvelijaa, sana ”asiakaspalvelutaidot” on hyvä mainita edes jossain kohtaa hakemusta.

– Ikävä kyllä se teettää työnhakijalle lisää työtä ja voi tuntua turhauttavalta. Mutta jotta hakemus voi vakuuttaa työnantajan, se vaatii räätälöinnin, Viljamaa sanoo.