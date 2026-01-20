IS: SDP:n Ville Merinen tapasi puhemiehen häirintäasiasta

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen sekä eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ovat tavanneet. Mukana tapaamisessa oli eduskunnan vs. pääsihteeri Mikael Koillinen.

Merinen kommentoi toimittajille eduskunnassa Ilta-Sanomien mukaan, että keskustelu oli hänestä hyvä. Tarkemmin hän ei tapaamisen sisältöä avannut, mutta kuvailee sitä ”avoimeksi asiakeskusteluksi”. Halla-aho ei halunnut kommentoida keskustelua.

Merinen nosti julkisuudessa esiin kansanedustajien eduskunta-avustajien saamaa kohtelua ja heihin kohdistuvaa häirintää. Myöhemmin kävi ilmi, että häirintätapauksia on ollut erityisesti SDP:n omassa ryhmässä.

Viime viikolla kerrottiin, että SDP teetättää selvityksen, jolla kartoitetaan kokemuksia epäasiallisesta käyttäytymisestä.

– Tulemme pyytämään selvitykseen tekijäksi ulkopuolisen riippumattoman toimijan, jolla on kokemusta vastaavanlaisten ilmiöiden käsittelystä, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi tuolloin IS:lle.