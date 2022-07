IS: Varoitus pankkihuijauksista – ”älä kirjaudu tätä kautta”

– Jos tekstiviestillä, WhatsApp-viestillä tai sähköpostilla tulee linkki, jonka kautta pitäisi kirjautua pankkiin, niin älä kirjaudu sitä kautta, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Juha Tretjakov Ilta-Sanomille.

Suomalaisiin puhelimiin on lähetetty viime kuukausina pankkien nimissä tuhansittain tekstiviestejä, jotka ovat pankkihuijauksia. Myös verottajan nimissä vedätetään lupauksilla veronpalautuksista. Huijarit pyrkivät näiden avulla varastamaan pankkitunnukset ja tyhjentämään tilit.

Huijausviesteissä on linkki huijareiden verkkosivulle, joka on naamioitu näyttämään pankin omalta kirjautumissivulta. Kävijä luulee syöttävänsä pankkitunnukset oikealle kirjautumissivulle, ja tunnukset menevät rikollisen käyttöön. Huijaukset on tehty taitavasti, ja siksi mitään tekstarilla tai sähköpostilla tullutta kirjautumislinkkiä ei pidä Tretjakovin mukaan seurata.

Kyberturvallisuuskeskus saa ilmoituksia huijauksista kymmenisen kappaletta päivässä. Siitä voidaan päätellä, että todellinen huijausviestien määrä on huimasti suurempi.

– Näitä on varmaan lähetetty tuhatkertainen määrä suomalaisille, Tretjakov arvioi.