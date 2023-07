IS: Vanhusten luksushoivakoti veloittaa liki 9000 euroa kuussa

Vuosia tyhjillään olleeseen hotelliin Helsingin Vuosaaressa on avautunut hoivakoti. Alun perin Alkon koulutuskeskukseksi vuonna 1970 avattu rakennus on nyt remontoitu vanhusten luksushoivakodiksi.

Ympärivuorokautinen hoito Villa Vuorannassa, eli nykyisessä hoitokoti Päiväkummussa, maksaa Ilta-Sanomien mukaan noin 8800 euroa kuukaudessa, mikä tekee siitä yhden kalleimmista hoivakodeista Suomessa. Kevyemmän senioriasumisen kuukausihinta puolestaan alkaa 4400 eurosta.

Päiväkumpu-yhtiöiden toimitusjohtaja Anne Kangas kertoo, että tavanomaista korkeampi vuokra selittyy panostuksilla henkilöstöön ja palveluun.

Tilat meren rannalla ovat hulppeat, rakennuksessa on muun muassa lounge sekä spa-osasto, ja hoitajia on enemmän kuin lain vaatima minimimäärä. Jokaisella asukkaalla on yksilöllinen palvelusuunnitelma.

– Meillä on sairaanhoitajia, geronomi, lähihoitajia, hoiva-avustajia, tuki­palvelu­henkilöstöä ja lääkäri­palvelut, jotka kuuluvat osin hoitomaksuun.

– Lisäksi meillä on oma fysioterapeutti, ja meillä käy hoivamuusikko ja kuva­taide­ohjaaja, Kangas sanoo IS:lle.

Merenrannalla sijaitsevassa rakennuksessa on 31 ympärivuotisen palvelu­asumisen asukashuonetta sekä 12 senioriasuntoa.

Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon kesäkuussa ja palvelusopimuksia asukkaiden kanssa on Kankaan mukaan voimassa kymmenen. Osalla on palveluseteli, mutta osa maksaa koko kustannuksen itse.

– Ihmiset rahoittavat hoivan hyvin eri tavoin. Osa on esimerkiksi myynyt oman asuntonsa, ja he käyttävät säästöjään, kun taas osalla lapset ovat mukana kustannuksissa, Kangas kertoo.