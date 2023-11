IS: Tätä mokaa suomalaiset eivät kehtaa kertoa korjaajalle

Kodinkoneita korjaavan Huoltoluxin operatiivinen johtaja Markku Tukiainen kertoo Ilta-Sanomille, että useissa tapauksissa asiakas ei halua edes kertoa oikeaa syytä sille, miksi hänen kodinkoneensa on viallinen.

Hänen mukaansa taustalla on usein häpeä.

Yksi yleinen moka on Tukiaisen mukaan esimerkiksi se, että käyttäjä on horjahtanut tiskikoneen auki olevan luukun päälle.

– Totuutta ei haluta usein kertoa, mutta kyllä sen huomaa vääntyneestä luukusta, Tukiainen toteaa.

Hänen mieleensä ovat jääneet myös tapaukset, joissa tukkeutuneeseen tiskikoneeseen on kaadettu viemärin puhdistusainetta.

Tukiainen kannustaa kodinkoneen käyttäjää olemaan rehellinen, jotta kodinkonehuoltajat voivat valmistautua huoltoihin oikealle tavalla.

– Se, että tapahtumista kerrotaan avoimesti, edesauttaa huollon onnistumista kaikin tavoin ja vaikuttaa usein myös hintaan positiivisesti.

Tukiainen paljastaa myös, mikä on yksi yleisimpiä kodinkoneasentajia ja -huoltajia työllistävistä keikoista.

Se on väärin asennettu astianpesukone.

– Sellaisia keikkoja on todella paljon. Tärkeintä on, että kone on asennettu oikeaan paikkaan ja oikealla tavalla, eikä se pääse vääntymään.