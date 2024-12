IS: Reserviläisten hiihtotaidossa ”ei merkittäviä muutoksia”

Puolustusvoimien pääesikunnan koulutusosasto vastaa Ilta-Sanomissa kysymykseen, pitääkö tai saako armeijassa edelleen hiihtää.

– Suomen maantieteellinen sijainti asettaa erityisvaatimuksia sodan ajan joukoille. Talviset olosuhteet eri alueilla vaativat sotilailta kykyä liikkua myös suksin, Puolustusvoimista vastataan IS:lle.

Puolustusvoimien mukaan varusmiesten hiihtotaito on hyvällä tasolla, mutta harrastuneisuus on vähentynyt takavuosiin verrattuna. Hiihtotaidoissa on ollut havaittavissa myös alueellisia eroja.

Hiihtoa harjoitellaan palveluksen aikana osana taistelukoulutusta.

Puolustusvoimien mukaan myöskään reserviläisten hiihtotaidossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.