IS: Nämä olivat linnan juhlien suurimmat muutokset

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja rouva Suzanne Innes-Stubbin isännöimissä Linnan juhlissa nähtiin useita muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna, kertoo Ilta-Sanomat.

Jo etukäteen tiedotettiin, että muutoksia nähtäisiin juhlien valaistuksessa ja musiikissa.

Kirkkaiden valkoisten valojen sijaan linnan valaistus oli hämärämpi ja lämpimämpi.

Musiikkiesityksissä nähtiin perinteisten kappaleiden lisäksi myös modernimpaa musiikkia. Myös orkesterin paikka oli vaihtunut aiempiin vuosiin verrattuna.

Kokonaisuudessaan juhlien tunnelman arvioidaan olleen aikaisempia vuosia rennompi. Kehonkielen asiantuntija Niko Visurin mukaan uusi isäntäpari vaikutti juhlien tunnelmaan merkittävästi.

– Tässä on valtava muutos. Jos ääripää on Kekkosen ajan harmaa pönötys, niin nyt meillä on jopa uusi värimaailma. Vieraat hymyilevät valmiiksi sisään astuessaan, isäntäpari on yhtä hymyä, eikä hymy hävinnyt minnekään pitkän illan aikana, Visuri kommentoi Ilta-Sanomille.