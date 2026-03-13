IS: Näin voit saada työpaikan ennen kuin se tulee hakuun

Yhä useampi työ löytyy nykyään niin sanottuna piilotyöpaikkana eli ilman julkista työpaikkailmoitusta, kertoo Ilta-Sanomat.

Parhaassa tapauksessa työnhakija voi päästä töihin oikotietä ottamalla itse yhteyttä yritykseen jo ennen kuin rekrytointi ehtii julkiseen hakuun.

Julkisiin työpaikkailmoituksiin voi tulla satoja tai jopa tuhansia hakemuksia. Siksi monet työnantajat täyttävät paikkoja mieluummin avoimien hakemusten, verkostojen tai suoran yhteydenoton kautta. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan alle puolet avoimista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti.

Piilotyöpaikkoja syntyy usein tilanteissa, joissa yritys kasvaa tai käynnistää uuden projektin eikä rekrytointia ole vielä ehditty avata. Lundström neuvoo seuraamaan oman alan yritysten uutisia, tiedotteita ja sosiaalista mediaa, sillä esimerkiksi uusi hanke, tuotteen lanseeraus tai toimipisteen laajennus voi ennakoida tulevaa työvoiman tarvetta.

Piilotyöpaikkojen löytämisessä verkoston voimaa ei voi väheksyä. Yleensä työnhakija saa tiedon vapautuvasta paikasta tuttavaltaan. Työnantaja voi saada työntekijöiltään myös suosituksia siitä, kenet tehtävään kannattaisi palkata.

Työnhakijan kannattaa myös kertoa aktiivisesti osaamisestaan ja ottaa rohkeasti yhteyttä yrityksiin. Lundströmin mukaan suora yhteydenotto voi avata keskustelun jo ennen virallista rekrytointia. Silloin hakija voi olla ainoa, joka tarjoaa osaamistaan.