IS: Näin varaudut puhelimen katoamiseen

Älypuhelin on laite, joka kulkee nykyään ihmisten mukana kaikkialle. Samalla on hyvä muistaa, että riski puhelimen katoamiselle tai varastamiselle on aina olemassa.

Matkapuhelinvalmistaja OnePlus antaa Ilta-Sanomissa vinkkejä, jotka jokaisen kannattaa tehdä puhelimen suojaamiseksi katoamis- tai varkaustapauksen varalta.

Ensimmäiseksi laitteeseen kannattaa asettaa vahva salasana. Älä missään nimessä käytä puhelimen oletussalasanaa, joka on usein 000 tai 1234. Myös kuviolukko tai biometrinen tunnistus, kuten sormenjälki, ovat hyviä vaihtoehtoja. OnePlus suosittelee myös asettamaan näytön lukitsemaan itsensä esimerkiksi 30 sekuntia käytön jälkeen.

Laitteen tiedot kannattaa myös varmuuskopioida säännöllisesti siltä varalta, että puhelin katoaa tai hajoaa. Myös laitteen ”Löydä puhelimeni”-ominaisuus kannattaa laittaa päälle. Se auttaa löytämään kadonneen puhelimen ja laitteen tiedot voi myös tyhjentää etänä.

Myös puhelimen tietoturva ja sovelluspäivitykset kannattaa pitää ajan tasalla. Väärinkäytöksiltä voi yrittää suojautua myös välttämällä julkisia wifi-verkkoja. Etenkin henkilötietojen täyttämistä ja verkkopankin käyttöä kannattaa välttää silloin, kun on yhteydessä julkiseen wifi-verkkoon. Mikäli julkisen verkon käyttäminen on välttämätöntä, omaa tietoturvaansa voi parantaa käyttämällä VPN-palvelua.

On myös hyvä muistaa, että nykyajan älypuhelin ei ole pelkkä puhelin vaan käytännössä taskukokoinen tietokone. Usein siihen on asennettuna arjen kannalta tärkeät sovellukset, kuten pankkisovellukset. Siksi IS antaakin erityisen bonusvinkin: pankkisovellus kannattaa asentaa useampaan kuin yhteen laitteeseen. Jos puhelimesi katoaa, voit käyttää pankkipalveluita sujuvasti toisella laitteella.