IS: Näin huonekasvisi eivät kuole lomasi aikana

Marttaliiton asiantuntija Tiina Ikonen kertoo Ilta-Sanomille vinkin, jonka avulla kodin huonekasvit selviävät hengissä silloin, kun niitä ei pääse itse kastelemaan. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi lomamatkan aikana, jolloin kukaan ei ole kastelemassa kasveja.

Ensimmäiseen niksiin tarvitaan lanka, kude tai nauha. Sen toinen pää työnnetään ruukkuun mullan alle ja toinen pää vesiastiaan, joka on alempana kuin ruukut. Isoon ruukkuun voi laittaa kaksi lankaa. Niksin tehokkuus perustuu siihen, että vesi imeytyy lankaa tai lankoja pitkin vesiastiasta ruukkuun.

Toinen niksi on asetella ylösalaisin käännetty virvoitusjuomapullo pystyasennossa ruukkuun. Pullon korkkiin tehdään kaksi reikää, pullo täytetään vedellä ja se asetellaan pystysuoraan multaan kaivettuun koloon. Pullo pitää aseella tiiviisti multaa vasten.

Ikosen mukaan yksi hyvä keino on laittaa ruukut saaviin, jonka pohjalle on asetettu esimerkiksi puuvillamatto tai lakana. Sen viereen asetellaan astia, jossa on vettä ja kaistale kangasta on aseteltu ruukusta sinne. Teho perustuu siihen, että tekstiilit imevät vettä ja sen kautta kosteus imeytyy myös kasveille.

Ikonen suosittelee kokeilemaan kaikkia edellä mainittuja niksejä etukäteen. Samalla voi varmistua niiden toimivuudesta ja välttyä ikäviltä yllätyksiltä.