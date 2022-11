IS: Näin Esko Aho puolustaa Venäjä-yhteyksiään

Suomen entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) on joutunut jälleen puolustelemaan Venäjä-kytköksiään.

Julkisuudessa on tähän mennessä kiinnitetty huomiota lähinnä Ahon hallituspaikkaan venäläisessä Sberbankissa. Ilta-Sanomat kiinnittää kuitenkin huomiota kahteen muuhun pestiin joissa Aho on Venäjällä ollut. Se luonnehtii yhteyksiä ”vaietuiksi kytköksiksi.” Aho vastaa jutussa näitä koskeviin kysymyksiin.

Ensimmäinen tehtävä liittyy venäläiseen Skolkovon säätiöön. Säätiö vastaa Skolkovo Innovation Centeristä, jossa kehitetään muun muassa strategisia it-teknologioita, biolääketiedettä, ydinteknologiaa sekä avaruusteknologiaa.

Aho on toiminut Skolkovossa suomalaisyhtiö Nokian kautta sekä neuvoa-antavan elimen jäsenenä että puheenjohtajana teollisuuden neuvoa-antavassa elimessä.

– En ole ollut Skolkovon hankkeessa muuta kuin edustamassa Nokiaa, Nokian intressejä, ei se ole ollut valtiollinen tehtävä, Aho toteaa IS:n haastattelussa.

– Se oli puhdas teknologiahanke.

Entinen pääministeri ei nykyisinkään näe ongelmallisuutta oman roolinsa osalta säätiön toiminnassa.

– En vieläkään sano, että se hanke olisi sinänsä ollut huono. On sääli, että Venäjä on itse tuhonnut itselleen tärkeät hankkeet. Venäjä on itse sen tuhonnut, Aho kertoo.

Esko Aho on ollut mukana myös Ranepassa, Venäjän presidentillisessä kansantalouden ja julkishallinnon akatemiassa.

Ranepan rehtorina toiminut Vladimir Mau painotti lokakuussa 2020 presidentti Vladimir Putinin tavatessaan, että kyseessä on Putinin akatemia ja ainoa akatemia, joka toimii Venäjän presidentin alaisuudessa.

Aho teki akatemiassa opetustyötä.

– Se on Venäjän virallinen yliopisto, enkä minä ole vastuussa sen yliopiston tekemisistä millään tavalla, entinen pääministeri painottaa.

Kun Aholta kysytään eikö hänen olisi pitänyt huomata Venäjän negatiivinen kehityssuunta, hän vastaa jyrkästi.

– Oletko lukenut [Jegor] Gaidarin Imperiumin tuhoa? Lue nyt helvetissä se kirja, lue se kirja. Miksi minun piti julkaista se kirja? Tein kirjan julkaisupäätöksen jo ennen Krimin miehitystä. Kyllä Gaidarini luin todella huolellisesti. Se on kovinta kritiikkiä, jota Venäjän suhteen on esitetty. Ei minun tarvitse todistella, olenko ollut perillä siitä, minkälaisia riskejä Venäjään sisältyy. Lue se kirja, Aho sanoo.

Hän ei näe ”syyllisten etsimisen” olevan hyödyllistä enää tässä tilanteessa.

– Siirtykää pikku hiljaa syyllisten etsimisestä syiden etsimiseen. Siitä ei ole kauheasti hyötyä. Sen sijaan syiden etsiminen, mikä meni pieleen, se on mielenkiintoista.