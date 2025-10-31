IS: Näillä kansanedustajilla on eniten poissaoloja valiokunnista

Eniten poissaoloja eduskunnan valiokunnista on Rkp:n Otto Anderssonilla. Toiseksi eniten niitä on SDP:n Suna Kymäläisellä ja kolmanneksi eniten SDP:n Eveliina Heinäluomalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Otto Andersson on ollut poissa 40 prosentista kokouksia.

– Siihen olennaisesti vaikuttaa se, että olen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ja monella muulla eduskuntaryhmän puheenjohtajalla ei taida olla näin paljon valiokuntia, Andersson sanoo IS:lle.

Andersson on tällä hetkellä valtiovarainvaliokunnan ja kolmen sen jaoston sekä puolustusvaliokunnan jäsen.

Anderssonilla on ollut vaalikauden aikana 286 kokousta, joista 113:sta hän on ollut poissa. Poissaolon syy on ollut kuusi kertaa henkilökohtainen ja 107 kertaa muu syy. Hyväksyttäviä henkilökohtaisia syitä ovat esimerkiksi perhevapaa ja oma tai lähiomaisen sairaus.

Suna Kymäläinen kertoo olevansa kaksivuotiaan lapsen huoltaja, ja lastenhoidolliset syyt ovat aiheuttaneet poissaoloja henkilökohtaisista syistä. Eveliina Heinäluomalla poissaoloja on tuonut äitiysvapaa.

Neljänneksi eniten poissaoloja on vihreän liiton puheenjohtajalla Sofia Virralla ja viidenneksi eniten perussuomalaisten Sanna Antikaisella. Kuudentena on SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, seitsemäntenä kokoomuksen Atte Kaleva, kahdeksantena kokoomuksen Jarno Limnell, ja yhdeksäntenä kokoomuksen Janne Heikkinen. Kymmenenneksi eniten poissaoloja on Liike Nytin Harry Harkimolla.