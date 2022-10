IS-kysely: Hän on suosikki seuraavaksi presidentiksi

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola on suomalaisten suosikki seuraavaksi presidentiksi, ilmenee Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä.

Presidenttikyselyssä haastateltaville annettiin 30 nimeä ja kysyttiin, keitä heistä voisit kuvitella äänestäväsi vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti voivansa kuvitella äänestävänsä Aaltolaa. Toisena oli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) 43 prosentin kannatuksella ja kolmantena Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) 42 prosentin kannatuksella.

Tulos on poikkeuksellinen, sillä kärjessä on puoluepolitiikan ulkopuolinen henkilö.

– Meillä on nyt kärjessä musta hevonen. Se on suuri ihmetyksen aihe. Tässä ovat poikkeukselliset ajat ja se on tuottanut poikkeuksellisen komeetan presidenttikyselyyn. Yleensä muut kuin kokeneet poliitikot eivät ole kyselyssä pärjänneet, kyselyn tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kommentoi IS:lle.

Kyselyssä pystyi antamaan ääniä useammalle ehdokkaalle. Näin tulos ei ole verrattavissa oikeisiin vaalituloksiin, joissa äänestäjä voi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Suomessa järjestetään presidentinvaali seuraavan kerran vuonna 2024. Toistaiseksi ketään ei ole vielä nimetty ehdokkaaksi. Nykyinen presidentti Sauli Niinistö ei voi asettua ehdolle, sillä hän on ollut virassa kaksi kautta peräkkäin.

Taloustutkimus haastatteli tutkimusta varten 1 115:tä henkilöä. Kysely tehtiin internetpaneelissa 18.–20. lokakuuta ja tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.