IS: Helsinki-hallin taustayhtiöllä miljoonien eurojen kassa

Helsinki-hallin eli entisen Hartwall-areenan taustayhtiön kassassa on edelleen useita miljoonia euroja, Ilta-Sanomat kertoo. Tiettävästi kassassa on jopa 7–8 miljoonaa euroa.

Venäläisomisteinen halli on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tämän vuoden helmikuussa. Huomattavan kassan ansiosta pakotelistalla olevat venäläiset oligarkit Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg pystyvät pitämään areenaa tyhjillään.

Venäläisomistuksen takia tapahtumajärjestäjät ovat boikotoineet hallia, ja Hartwall irtisanoi sponsorisopimuksensa areenan kanssa. Laajoilla boikoteilla ei vaikuta olevan vaikutuksia areenan omistajiin, sillä käytännössä areenaa pyörittävä yhtiö voi maksaa vuokrat kaupungille ja muut kulut ilman ongelmia, vaikka Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota jatkuisi vuosia.

Tyhjillään oleville hallille on ilmaantunut useita ostajaehdokkaita. IS:n mukaan alustavista neuvotteluista ei toistaiseksi ole päästy etenemään pidemmälle. Syynä ovat EU:n asettamat Venäjä-vastaiset pakotteet.

EU:n Venäjä-vastaisten pakotteiden takia oligarkit eivät ole voineet nostaa rahaa yhtiöstä sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin 2014. Riskinä on myös, että pakotteiden vuoksi venäläisten omaisuudet EU-maissa takavarikoidaan ja ohjattaisiin suoraan Ukrainalle.

– Oligarkit pelästyivät nimenomaan sitä uhkaa, että heidän areenakaupoista saamansa rahat takavarikoitaisiin heti, kun ne siirrettäisiin sulkutilille, lähde sanoo IS:lle.

IS:n tietojen mukaan hallin omistajat ovat käyneet neuvotteluja hallista myös yhdysvaltalaisen ASM Globalin kanssa. Mikäli venäläiset myyvät hallin ASM:lle, tämänhetkisten tietojen valossa he voisivat välttää varojensa takavarikoimisen ukrainalaisten hyväksi.

Vaikka Helsinki-hallin taustalla oleva yhtiö on venäläisomistajien hallussa, sen varojen jäädyttäminen ei ole yksinkertaista. Venäläisten määräenemmistöstä huolimatta kyseessä on suomalainen yhtiö, jossa on mukana myös useita suomalaisia sijoittajia.