IS: Erikoinen tuote loppui loppui yllättäen kauppojen hyllyistä

Kauppojen hyllyiltä on yllättäen päässyt loppumaan verrattain edullinen ja erikoinen tuote netissä levinneen vinkin johdosta. Kyseessä on sitruunantuoksuinen General Fresh -ilmanraikastin, jonka kerrotaan sosiaalisessa mediassa toimivan myös hyttyskarkottimena. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Poikkeuksellisen lämpimän alkukesän vuoksi hyttysiä on runsaasti liikkeellä. Ihmiset kaipaavat ratkaisuja ja Puolassa valmistettu ilmanraikastin tarjoaa tähän edullisen vaihtoehdon. Se maksaa kaupasta riippuen noin 1–1,50 euroa. Myös saman merkin laventelintuoksuisen version on somekommenteissa kerrottu karkottavan hyttysiä yhtä tehokkaasti kuin sitruunantuoksuinen tuote.

Tieto tuotteen tehosta ja hinta-laatusuhteesta on levinnyt nopeasti ja ilmanraikastimia on hamstrattu kauppojen hyllyiltä. Esimerkiksi eräässä helsinkiläisessä tavaratalossa kauppa on käynyt niin hyvin, että ilmanraikastimet loppuivat lopulta kokonaan valikoimasta.

Facebookin Mökkihöperöt-ryhmässä kerrotaan miten ilmanraikastimia on hankittu jopa Tallinnasta saakka.