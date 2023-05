IS: Antti Kaikkonen ei pyri presidentiksi

Toimitusministeristön puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo Ilta-Sanomille, ettei ole käytettävissä ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaalissa.

– Syy on yksinkertaisesti se, että elän työni ohella kahden pienen lapsen perhearkea. Tuntuisi todella vaikealta yhdistää tämän hetkistä elämäntilannetta presidenttiehdokkuuteen. Kodillekin on oltava aikansa, Kaikkonen kommentoi IS:lle.

Kaikkonen on kahden lapsen isä. Lapset ovat syntyneet vuosina 2020 ja 2022.

Hänen mukaansa pyyntöjä ehdolle asettumisesta on tullut ympäri Suomen paitsi keskustan kenttäväeltä ja kannattajilta, myös muualta.

– Jo hyvän aikaa on ollut niin, että päivittäin erilaisia kyselyitä ja kannustusta on tullut kansalaisilta presidenttikilpaan liittyen. Keskustan Uudenmaan piiri on ollut valmis tekemään asiasta virallisen esityksenkin. Tämä on ollut itselleni vähän yllättävää ja myönteisesti hämmentävääkin, Kaikkonen sanoo IS:lle.