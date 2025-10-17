IS: Alexander Stubb hylkäsi 12 armonanomusta, vain yksi sai armahduksen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hylännyt usean tunnetun henkilön armahdusanomukset, kertoo Ilta-Sanomat.
Presidentti hylkäsi muun muassa törkeistä huumerikoksista pitkään vankeusrangaistukseen tuomitun Janne ”Nacci” Tranbergin anomuksen. Tranberg tuomittiin niin sanotussa Katiska-vyyhdissä 12 vuoden ja 11 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Hylättyjen anomusten joukossa on myös Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Georgij Alafuzoff, joka tuomittiin kesäkuussa korkeimmassa oikeudessa vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan Alafuzoff käsitteli virkatehtävissään saamaansa salassa pidettävää aineistoa oikeudettomasti kotonaan vuosina 2005–2016.
Kaiken kaikkiaan Stubb hylkäsi 12 armonanomusta. Joukossa oli edellisten lisäksi muun muassa elinkautisvanki, kolme petoksista syytettyä ja neljä huumerikollista.
Stubb hyväksyi vain yhden armonanomuksen: hän päästi ehdonalaiseen vapauteen naisen, joka on syyllistynyt useisiin petoksiin.
Tasavallan presidentillä on Suomessa oikeus vapauttaa tuomittu joko kokonaan tai osittain rikosoikeudellisista seuraamuksista.