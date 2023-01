Iranissa teinille kaksinkertainen kuolemantuomio

Iranilainen tuomioistuin on langettanut 18-vuotiaalle väitetylle mielenosoittajalle kaksinkertaisen kuolemantuomion. Mehdi Mohammadifardia syytetään ”korruptiosta maan päällä” ja ”sodan käymisestä Jumalaa vastaan”.

Asiasta kertoo uutissivusto Radio Free Europe viitaten aktivistien HRANA-uutistoimistoon.

Mehdi Mohammadifard pidätettiin 30. syyskuuta Pohjois-Iranin Nowshahrin kaupungissa järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä.

Hänen katsottiin osallistuneen 21. syyskuuta järjestetyn mielenosoituksen järjestämiseen ja johtamiseen.

HRANA-uutistoimiston käsiinsä saaman raportin mukaan Mohammadifardilta evättiin pidätyksen aikana oikeus valita asianajajansa.

Mohammadifardin perhettä lähellä olevan lähteen mukaan hänen tunnustuksensa saatiin pakottamalla ja kiduttamalla, eikä mistään rikoksesta ole dokumentoituja todisteita.

Iranissa on protestoitu laajasti sen jälkeen, kun Iranin siveyspoliisin kiinniottama 22-vuotias Mahsa Amini kuoli. Kiinnioton syynä oli väärin puettu hijab.

Iranin hallinto on tukahduttanut mielenosoituksia kovaotteisesti.

