Iranissa levotonta: Naiset riisuivat huivinsa, poliisi avasi tulen

Iranissa on puhjennut levottomuuksia 22-vuotiaan Masha Aminin kuoleman jälkeen, kertoo BBC.

Nuori nainen menehtyi epäselvissä olosuhteissa sen jälkeen, kun moraalipoliisi oli pidättänyt hänet Teheranissa islamilaisten pukeutumissääntöjen rikkomisen takia. Nainen vaipui koomaan muutama tunti pidätyksen jälkeen.

Silminnäkijöiden mukaan Masha Aminia oli pahoinpidelty poliisiautossa. Poliisi on kiistänyt syytökset ja väittää, että nainen kuoli äkilliseen sydänkohtaukseen. Omaisten mukaan Amini oli täysin terve, eikä hän kärsinyt sydänongelmista.

Nainen haudattiin kotikaupunkiinsa Saqeziin. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella hautajaisissa puhkesi iso mielenosoitus.

Videoilla osa paikalla olleista naisista riisuu protestina pään peittävät hijabinsa. Väkijoukko myös huutaa ”kuolemaa diktaattorille”. Myöhemmin turvallisuusjoukot avaavat tulen mielenosoittajia kohti.

At Mahsa Amini's funeral in her hometown of Saqqez, Kurdistan province, women take their headscarves off in protest against Iran's forced hijab law amid "death to the dictator" chants.

Mahsa, 22, died in custody after being arrested by morality police.pic.twitter.com/MaqyberjNO

