Iranin vankilapalossa kuolleita jo kahdeksan, aktivistit eivät usko hallintoa

Iranin Teheranin vankilapalossa kuolleiden määrä on noussut kahdeksaan. Lisäksi 61 ihmistä on loukkaantunut, kertoo uutissivusto Radio Free Europe.

Pahamaineisessa Evinin vankilassa pidetään myös poliittisia vankeja ja Iranin hallintoa vastustavia mielenosoittajia, joita on pidätetty viimeaikaisissa protesteissa. Laitos tunnetaan vankiensa huonosta kohtelusta.

Iranin oikeuslaitoksen mukaan kaikki lauantaisessa tulipalossa kuolleet vangit oli pidätettty varkaussyytteiden perusteella. Teheranin kuvernööri Mohsen Mansuri lisäksi sanoi, että tulipalo johtui ”joidenkin vankien välisestä yhteenotosta” työpajassa.

Iranilaiset aktivistit ovat RFE:n mukaan suhtautuneet skeptisesti Iranin hallituksen väitteisiin. Sosiaalisen median monet ovat kyseenalaistaneet maan hallinnon ja tiedotusvälineiden väitteet tulipalon syystä.

Silminnäköiden mukaan laitoksesta kuultiin räjähdyksiä ja laukauksia.

Iranissa on nähty laajoja mielenosoituksia jo viiden viikon ajan. Protestit alkoivat sen jälkeen, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli epäselvissä olosuhteissa siveyspoliisin pidätettyä hänet ”epäsopivan pukeutumisen” takia.

🇮🇷 An explosion occurred in a large prison in the capital, Tehran. Conflicts happen.#Iran #IranRevolution #Tehran #Teheran #IranProtests pic.twitter.com/ERDmMCisLO

