Iranin uusi ase videolla, pystyy lentämään jopa 24 tuntia

Iran on esitellyt kehittämänsä uuden, aiempaa kyvykkäämmän lennokin. Mohajer-10:n operointimatka on 2000 kilometriä ja se pystyy lentämään enimmillään 24 tuntia.

Sen lentokorkeus yltää seitsemään kilometriin ja maksimikuorma on 300 kiloa.

Iran on avustanut Venäjää Ukrainaan kohdistuvassa hyökkäyssodassa. Heinäkuussa EU päätti uudesta Iraniin kohdistuvasta pakotejärjestelmästä, jolla kielletään miehittämättömien ilma-alusten ja niiden komponenttien vienti EU-maista Iraniin.

⚡️Iran presented a new Mohajer-10 drone with a payload of up to 300 kg, a flight altitude of 7 km and a flight time of up to 24 hours. pic.twitter.com/ZSkVtAY8vh

— War Monitor (@WarMonitors) August 22, 2023