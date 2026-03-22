Iranin sota näyttää kansanedustajan mukaan pitkittyvän

Israelin ja Yhdysvaltojen sota Iranissa näyttää pitkittyvän, arvioi kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Hänen mukaansa sillä on vaikutuksia ympäri maailmaa.

Esimerkiksi energian hinta nousee, kun Hormuzinsalmi pysyy yhä suljettuna, hän kirjoittaa tänään julkaistussa blogitekstissään.

– Hormuzinsalmen tilanne nostaa energian hintaa ja se näyttää päivä päivältä olevan Iranin hallintoa kovempi vastus myös Yhdysvalloille. Kapean öljysalmen avaaminen turvallisesti ei näytä olevan mahdollista. Sota jatkuu, Heinonen sanoo.

Samaan aikaan iranilaisten tilanne maan sisällä käy koko ajan tukalammaksi, kansanedustaja arvioi. Maassa ei ole enää nähty alkuvuoden tavoin suuria mielenosoituksia.

– Näyttää selvältä, että tällä hetkellä ei kansa raakalaismaiseksi kokemaansa hallintoaan ole haastamassa syystä tai toisesta, Heinonen kirjoittaa.

Hän epäilee syyksi sitä, että iranilaisten ihmisen kokema väkivallan uhka hallinnon taholta on niin suuri, että se estää ihmisiä lähtemästä kaduille.

Heinonen ihmettelee, kuka tällä hetkellä tosiasiallisesti johtaa Irania. Edesmenneen johtajan Ali Khamenein seuraajaan, hänen poikaansa Mojtaba Khameneihin on myös liitetty huhuja, joiden mukaan hän olisi mahdollisesti kuollut tai loukkaantunut vakavasi.

– Huhuja tällaisesta ovat lisänneet se, että Khameneita (Mojtaba) ei ole nähty todistettavasti julkisuudessa tai edes elossa valtaannousunsa ja tuon tuhoisan iskun jälkeen ja entisestään huhut saivat bensaa liekkeihinsä, kun Khamenei ei pitänyt Iranin uuden vuoden Nowruzin perinteistä puhetta nyt ramadanin päätyttyä, kansanedustaja pohtii.

Toisaalta julkisuudessa pois pysymisen taustalla voi olla myös Khameneihin kohdistuva korkea turvallisuusuhka, Heinonen arvioi.

Iranin sodan pitkittyminen vaikuttaisi hyödyttävän ennen kaikkea Venäjää, Heinonen pohtii. Vaikka maailman huomio onkin nyt Iranissa, Ukrainan sota on yhä käynnissä ja ukrainalaiset jatkavat taisteluaan edelleen, hän huomauttaa.