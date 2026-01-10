Iranin sairaalat täyttyvät loukkaantuneista mielenosoittajista

Iranilaislääkärit kertovat maan sairaaloiden täyttyvän loukkaantuneista mielenosoittajista.
Eräs lääkäri kuvailee BBC:lle, että Teheranissa sijaitseva maan keskeinen silmäklinikka, Farabin silmäsairaala, on siirtynyt kriisivalmiuteen. Kiireettömät potilastapaukset ja leikkaukset on toistaiseksi keskeytetty ja sairaalan henkilökunta on hälytetty hoitamaan hätätapauksia.
Lääkäri oli yhteydessä toimittajiin Starlink-satelliitin avulla, sillä Iranin hallinto on sulkenut internetyhteydet maassa.
Maan lounaisosassa sijaitsevan Shirazin kaupungissa toimiva lääkäri kertoo, että sairaalaan,jossa hän työskentelee, on tuotu suuri määrä loukkaantuneita ihmisiä. Sairaalalla ei ole lääkärin mukaan riittävästi kirurgeja vastaamaan kasvavaan potilasvirtaan.
Monilla sairaalaan tuoduilla potilailla oli ampumahaavoja päässään sekä silmissään, lääkäri kuvailee.
Arviot mielenosoituksissa kuolleiden määrästä vaihtelevat. Joidenkin ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kuolleita mielenosoittajia on 50 ja kuolleita viranomaisia 15.
Norjassa päämajaansa pitävän iranilaisen ihmisoikeusjärjestö IHRNGO:n mukaan ainakin 51 mielenosoittajaa on kuollut. Heistä yhdeksän on lapsia, järjestöstä kerrotaan.
Persiankielistä uutissisältöä tuottava BBC Persian kertoo puhuneensa 22 mielenosoituksissa kuolleen henkilön perheiden kanssa ja vahvistaneensa uhrien henkilöllisyyden.
YK:n pääsihteerin tiedottaja Stéphane Dujarric sanoo YK:n olevan hyvin huolissaan ihmishenkien menetyksestä.
– Ihmisillä kaikkialla maailmassa tulisi olla oikeus osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja hallituksilla on vastuu suojella tätä oikeutta sekä varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, hän kommentoi.
Sosiaalisessa mediassa leviää paljon videoita Iranin eri kaupungeista. Osalla jaetuista videoista ihmiset juoksevat pakoon samalla, kun maan turvallisuusjoukkojen kerrotaan pyrkivän hajottamaan mielenosoituksia väkivaltaisesti.
Tehran tonight: Over 100,000 people have filled just a few kilometers of Andarzgoo Street. A protester on video says, “They opened fire, and people are going right back at them.”
In Shiraz, protesters control several streets near Darvazeh Saadi and have blocked the path of… pic.twitter.com/W0JR4veXdz
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026