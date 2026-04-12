Iranin mukaan sopimusta ei saavutettu ”kahden tai kolmen” ongelman takia

Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baqaei totesi, että erimielisyydet ”kahdesta tai kolmesta” keskeisestä kysymyksestä estivät sopimuksen tekemisen Yhdysvaltojen kanssa Islamabadissa. Asiasta kertoo Ukrinform viitaten CNN:n raportointiin.

Baqaei sanoi sunnuntaina valtion omistamalla IRIB-televisiokanavalla, että osapuolet olivat päässeet sopimukseen joistakin asioista, mutta toisissa asioissa oli edelleen ”näkökulmiaeroja”. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance oli aiemmin maininnut keskeisenä ongelmana Teheranin selkeiden sitoumusten puutteen ydinaseista luopumisessa.

Baqaei ilmaisi luottamuksensa siihen, että Iran pysyisi yhteydessä neuvottelujen välittäjänä toimivaan Pakistaniin ja ”muihin alueen ystäviin”. Hän ei kuitenkaan sanonut, aikooko Teheran jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa.

Iranin valtion tiedotusvälineet kertoivat, että Teheranilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia uudelle neuvottelukierrokselle. Baqaei kuitenkin totesi, että ”diplomatia ei koskaan lopu”.

– Ei olisi pitänyt odottaa, että pääsisimme sopimukseen yhdessä istunnossa. En usko, että kenelläkään oli sellaista odotusta, hän sanoi.

Osa erimielisyyksistä johtui Iranin vaatimuksesta hallita Hormuzinsalmea ja sen haluttomuudesta luopua rikastetun uraanin varastoistaan.

Tällä hetkellä on epäselvää, tuleeko lisää neuvottelukierroksia.