Iranin laaja isku Israeliin – näin ohjus osuu suoraan sairaalaan

Iran on tehnyt ballistisilla ohjuksilla useita iskuja Keski- ja Etelä-Israeliin, kertoo The Times of Israel.

Yhden ohjuksen kerrotaan osuneen suoraan Sorokan sairaalaan Beerseban kaupungissa.

The Times of Israel viittaa sosiaalisessa mediassa kiertävään videoon (jutun alla), joka näyttää ohjuksen osuman Sorokan sairaalaan. Osumasta on jaettu myös muita videoita, jotka väitetysti näyttävät iskun.

Sairaalan mukaan isku aiheutti laajoja vahinkoja ja ihmisiä on loukkaantunut.

Beerseban lisäksi ohjukset osuivat myös Tel Aviviin, Ramat Ganiin ja Holoniin aiheuttaen laajoja vahinkoja.

Iranin kerrotaan ampuneen aamulla Israeliin noin 30 ballistista ohjusta.

Keski-Israelissa lääkintähenkilöstö raportoi kolmesta vakavasti haavoittuneesta, kahdesta kohtalaisessa tilassa olevasta ja kymmenistä lievästi loukkaantuneista.

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 19, 2025