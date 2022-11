Iranin kerrotaan lähettävän valtavan aselastin Venäjälle

Iran valmistelee valtavaa aselähetystä Venäjälle, viranomaislähteisiin viittaava CNN uutisoi.

Tiedon kerrotaan olevan peräisin ”länsimaalta, joka seuraa läheltä Iranin aseohjelmaa”. Tämä saattaa jutun tietojen perusteella viitata Israeliin.

Noin tuhatkunta asetta sisältävään toimitukseen kerrotaan kuuluvan uusia itsemurhalennokkeja ja jopa lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.

Venäjä on käyttänyt viime aikoina iranilaisvalmisteisia kamikaze-lennokkeja siviilikohteisiin Ukrainassa tehdyissä iskuissa. Venäjällä on tiettävästi pulaa pitkän kantaman ohjuksista ja muista täsmäaseista.

Moskova ja Teheran ovat kiistäneet systemaattisesti tiedot iranilaisista aseista, vaikka todisteet vaikuttavat täysin selviltä. Iranilaisten asiantuntijoiden on jopa kerrottu auttavan venäläisiä aseiden käytössä kentällä.

CNN:n mukaan uusi asetoimitus tulee toteutuessaan lisäämään merkittävästi Iranin roolia Ukrainan sodassa.

Aseiden arvioidaan olevan venäläisten käsissä ennen vuoden loppua.

Venäjä on keskittynyt viime aikoina iskemään Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kuten energia- ja vesilaitoksiin.

LUE MYÖS:

Mikrofoni päällä liian aikaisin: Venäjän televisiossa myönnettiin Iranin lennokit



"Iran is preparing to send approximately 1,000 additional weapons, including … short range ballistic missiles and more attack drones, to Russia…officials from a western country that closely monitors Iran’s weapons program [read: 🇮🇱] told CNN." https://t.co/xULX2jfcXz

— Shashank Joshi (@shashj) November 1, 2022