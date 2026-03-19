Iranin isku Qatariin nosti kaasun hintaa 30 prosenttia

Iranin keskiviikkoiset laajaa tuhoa aiheuttaneet iskut Qatarissa sijaitsevaan maailman suurimpaan nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantolaitokseen ovat nostaneet rajusti kaasun hintaa.

Euroopassa kaasun hinta nousi torstaiaamuna 30 prosenttia 70,7 euroon megawattitunnilta, mikä on korkein taso konfliktin alkamisen jälkeen, uutisoi Financial Times. Brent-raakaöljyn hinta nousi yli 5 prosenttia ja kävi 114 dollarissa barrelilta torstaiaamun kaupankäynnissä.

Qatarin puolustusministeriö kertoi X:ssä Iranin ampuneen viisi ballistista ohjusta, joista neljä torjuttiin ja yksi osui suureen teollisuuskompleksi Ras Laffaniin, jossa sijaitsevat valtion omistaman QatarEnergyn LNG-laitokset ja polttoainejalostamo. Alueella on myös öljy-yhtiö Shellin 18 miljardin dollarin Pearl GTL -laitos, joka muuntaa kaasua kemiallisiksi raaka-aineiksi ja polttoaineeksi.

– Vahingot ovat laajoja, QatarEnergy kertoi X:ssä.

Iranin isku oli vastatoimi todennäköisesti Israelin aiemmin suorittamalle iskulle Iranin South Pars -kaasukenttää vastaan.

Analyytikoiden mukaan Iranin keskiviikkoisilla iskuilla arvioidaan olevan potentiaalia aiheuttaa pitkäkestoinen maailmanlaajuinen kaasupula vahinkojen laajuudesta riippuen, sillä Ras Laffan vastaa noin viidenneksestä maailman nesteytetyn kaasun toimituksista.

– Vaikka sota päättyisi, vaikutukset tarjontaan voivat kestää kuukausia tai jopa vuosia korjaustöiden ajan, arvioi MST Financialin energia-analyytikko Saul Kavonic Financial Timesille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti torstaina Truth Social -julkaisussa, että Yhdysvallat “räjäyttää” Iranin South Pars -kaasukentän, jos se hyökkää uudelleen Qatarin LNG-laitoksia vastaan.

Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan käymä sota on jo aiheuttanut merkittäviä häiriöitä globaaliin energiatarjontaan, kun liikenne Hormuzinsalmessa on lähes pysähtynyt Iranin tulituksen vuoksi.

Kaikki Persianlahden öljy- ja kaasuntuottajat ovat joutuneet vähentämään tuotantoaan.

– Jos Ras Laffanin LNG-tuotantokapasiteetti on vaurioitunut, kaasumarkkinoiden tasapaino kiristyy entisestään, arvioi Wood Mackenzien Euroopan kaasusta ja LNG:stä vastaava johtaja Tom Marzec-Manser FT:lle.

Iran oli luvannut iskeä öljy- ja kaasulaitoksiin ympäri Persianlahtea vastauksena South Parsiin kohdistuneeseen hyökkäykseen. Kyseinen kenttä on osa maailman suurinta kaasuesiintymää ja keskeinen Iranin kotimaiselle energiajärjestelmälle.

Kansainväliset öljy-yhtiöt, kuten ExxonMobil, TotalEnergies ja Shell, ovat investoineet miljardeja dollareita Ras Laffaniin yhteistyössä QatarEnergyn kanssa.

Shellin edustaja kommentoi yhtiön arvioivan parhaillaan mahdollisia vaikutuksia Ras Laffanissa operoimiinsa tai käyttämiinsä kohteisiin.

Riskianalyysiyhtiö Verisk Maplecroftin apulaisjohtaja Torbjorn Soltvedt arvioi FT:lle hyökkäyksen vahvistavan näkemystä, että sota todennäköisesti jatkuu toukokuulle ilman selkeitä nopeita ratkaisuja.