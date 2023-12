Iranin hallintoa vastustetaan tanssikieltoa uhmaamalla

Ympäri Irania kuvataan nyt tanssivideoita, joissa kaikenikäiset naiset ja miehet riemuitsevat, heiluttavat käsiään ilmassa ja tanssivat kansanmusiikin tahtiin, The New York Times kertoo. Videot ovat levinneet laajalle sosiaalisessa mediassa maassa, jonka moraalisäädöksiin kuuluu myös tanssikielto. Julkisilla paikoilla tanssiminen on kielletty.

Videoissa ihmiset tanssivat muun muassa kaduilla, kaupoissa, urheilustadioneilla, luokkahuoneissa, ostoskeskuksissa ja ravintoloissa. Uhmaamalla islamistista hallintoa ihmiset protestoivat samalla itse hallintoa vastaan.

Kampanja lähti alkujaan liikkeelle, kun 70-vuotias kalakauppias Sadegh Bana Motejaded julkaisi videon, jossa hän tanssii muiden ihmisten ympäroimänä. Video levisi laajalle, jonka seurauksena myös muut ryhtyivät kuvaamaan ja jakamaan samantapaista tanssivideota.

– Haluan vain tehdä ihmiset onnelliseksi, hän kommentoi videotaan paikalliselle toimittajalle.

Tanssiprotestia kuvataan ”onnen ja ilon” kampanjaksi. Kampanjan seurauksena paikallinen poliisi ilmoitti pidättäneensä 12 alkuperäisellä videolla esiintynyttä ihmistä. Videon kuvanneen miehen Instagram-tili myös poistettiin ainakin väliaikaisesti.

Ilmoitus pidätyksistä on saanut iranilaiset raivon valtaan. Hallitusta syytetään muun muassa kaksinaismoralismista ja ilon vastustamisesta, koska uskonnollisen seremonian aikana tanssi saatettaisiin kuitenkin hyväksyä. Vaikka tanssimiseen puututaan, annetaan korruption kuitenkin rehottaa, arvostelijat huomauttavat.

Iranissa on viime vuosina ollut huomattavissa erityisesti naisten johtama kansannousu, joka linkittyy vahvasti autoritaarisen yhteiskuntajärjestyksen vastustamiseen ja sen saattamiseen päätökseen. Vuonna 2022 Iranin moraalipoliisi muun muassa tappoi 22- vuotiaan Mahsa Jina Aminin, koska hän ei pitänyt yllään huivia oikeaoppisesti.

Tanssitrendin nähdään olevan osa laajempaa vastarintaa.

– On selvää, että tämän tanssitrendin taustalla on vahva viesti ja merkitys. Protestoimme onnen ja vapauden puolesta, DJ:n tehtävissä toimiva 32- vuotias Mohammad Aghapour sanoo.

Tanssivideon kuvannutta miestä pidetään Iranissa nyt kansallisankarina ja yhteiskuntamuutoksen keulahahmona, NYT kertoo.