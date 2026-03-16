Iranin drooni- ja ohjushyökkäykset ovat romahtaneet selvästi

Tällä hetkellä ei ole juuri ollenkaan todisteita siitä, että Iranilla olisi ohjuksia tai drooneja reservissä käytettäväksi siltä varalta, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten torjuntaohjukset loppuvat, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

– Ohjusten pitäminen reservissä olisi uhkapeliä, johon Iranilla ei ole varaa. Iranin vallankumouskaartilta puuttuu lähes varmasti tarvittava johtamisjärjestelmä toteuttaakseen keskitetysti johdetun operaation, jossa tietyt ammukset asetetaan etusijalle.

ISW:n mukaan Yhdysvaltain asevoimien keskeisen sotatoimialueen päämaja (U.S. Central Command, USCENTCOM) suunnitteli selvästi Iranin merihyökkäysten tukahduttamista.

– Merihyökkäysten tukahduttamisessa on useita vaiheita, jotka heijastelevat koko (Iranin vastaisen) operaation vaiheita: vihollisen ilmapuolustuksen tukahduttaminen rannikolla lisäiskujen ja helikopteripartioiden mahdollistamiseksi, Iranin ballististen ohjusten ja droonien hyökkäysten tukahduttaminen, Iranin laivaston tuhoaminen ja lopulta Iranin meritorjuntaohjus- ja droonikykyjen kukistaminen.

ISW korostaa, että Iran on edelleen suhteellisen vahva valtiollinen vastustaja, jolla on huomattavia sotilaallisia kykyjä, joita se käyttää Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten infrastruktuurin ja joukkojen vahingoittamiseen sekä poliittisten kustannusten aiheuttamiseen.

– Iranin hyökkäykset eivät ole vielä vaikuttaneet Yhdysvaltojen sotilaallisiin toimiin, eivätkä ne ole muodostuneet Iranin toivomiksi tuhansien ohjusten ja droonien hyökkäyksiksi.

USA ja Israel ponnistelevat kohti tavoitteitansa

ISW:n mukaan saatavilla olevat todisteet tukevat arviota siitä, että Yhdysvaltain ja Israelin sotilasoperaatio Irania vastaan on toistaiseksi saavuttanut tavoitteitansa, mutta sitä ei ole vielä saatu päätökseen.

– Operaation julistaminen epäonnistuneeksi tässä vaiheessa on siksi ennenaikaista. Iranin drooni- ja ohjushyökkäysten romahdus – merkittävää heikkenemistä 28. helmikuuta lähtien – antaa vakuuttavan kuvan siitä, että sotilasoperaatio heikentää ballististen ohjusten ja droonien suorituskykyjä.

ISW kuitenkin muistuttaa, että Iran jatkaa edelleen drooni- ja ohjushyökkäyksiään ja sillä on edelleen 150 lavettia jäljellä.

– Nämä resurssit ovat edelleen uhka, ja ne on tietenkin tukahdutettava kokonaan. Merellinen uhka on tukahdutettava samalla tavalla.

Sen mukaan sekä Iranin ohjus- ja droonihyökkäyksiä että merihyökkäyksiä vastaan ​​​​suunnattua sotilasoperaatiota on arvioitava sen perusteella, osoittavatko todisteet edistymistä sotilaallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

– On aivan liian aikaista ennustaa, saavuttaako nykyinen operaatio yleiset poliittiset tavoitteet tai kuinka kauan Hormuzinsalmen öljynkuljetusken häiriöt kestävät.

– Mutta tämän operaation julistaminen sotilaallisesti epäonnistuneeksi on ennenaikaista niin kauan kuin se on käynnissä ja keskeneräinen – varsinkin kun todisteet osoittavat selvästi edistymistä sen keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.