Verkkouutiset

Iranilaismies yritti tunkeutua ydinsukellusveneiden tukikohtaan

Sukellusveneitä Clyden laivastotukikohdassa. / Airbus / Maxar
Britannian laivaston tukikohtaan tunkeutumassa ollut iranilaismies on pidätetty Skotlannissa. Telegraphin mukaan 34-vuotias mies lähestyi 31-vuotiaan naisen kanssa Faslane-nimellä tunnettua Clyden tukikohtaa.

Heidät käännytettiin portilta, koska kummallakaan ei ollut tarvittavia kulkulupia. Poliisin mukaan kaksikko pidätettiin pian tämän jälkeen epäilyttävästä toiminnasta tukikohdan läheisyydessä.

Faslane on yksi Britannian tärkeimmistä sotilaskohteista. Sinne on sijoitettu neljä Trident-ydinohjuksilla varustettua sukellusvenettä ja seitsemän Astute-luokan ydinsukellusvenettä.

Skotlannin poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen tapauksesta torstaina iltapäivällä.

– Noin kello 17 saimme tiedon kahdesta henkilöstä, jotka yrittivät päästä sisään Clyden tukikohdan alueelle, poliisin tiedottaja toteaa.

Britannian puolustusministeriö vahvistaa olevansa mukana tutkinnassa.

Aiemmin tällä viikolla kahta iranilaista miestä syytettiin vakoilusta Lontoossa. Heidän epäillään tarkkailleen muun muassa Israelin suurlähetystöä ja paikallista synagogaa.

Britannian turvallisuuspalvelu MI5 on lisäksi varoittanut Iranin olleen yhteydessä useisiin salamurha- ja sieppausyrityksiin maan rajojen sisällä viimeisen vuoden aikana.

USA yrittää avata meriväylän – A-10-koneet taistelussa
Merijalkaväen osaston odotetaan saapuvan Lähi-idän alueelle lähivuorokausien aikana.
Ex-komentaja miinanraivauksesta: Hidasta ja turhauttavaa
Kapeassa salmessa liikkuvat suuret öljytankkerit ovat erityisen haavoittuvia.
Alexander Stubb: Ensisijainen vastuumme on tämän maanosan puolustamisesta
Presidentti kertoo, että pyyntöä osallistua Hormuzinsalmen operaatioon ei ole toistaiseksi tullut.
