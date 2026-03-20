Iranilaismies yritti tunkeutua ydinsukellusveneiden tukikohtaan

Britannian laivaston tukikohtaan tunkeutumassa ollut iranilaismies on pidätetty Skotlannissa. Telegraphin mukaan 34-vuotias mies lähestyi 31-vuotiaan naisen kanssa Faslane-nimellä tunnettua Clyden tukikohtaa.
Heidät käännytettiin portilta, koska kummallakaan ei ollut tarvittavia kulkulupia. Poliisin mukaan kaksikko pidätettiin pian tämän jälkeen epäilyttävästä toiminnasta tukikohdan läheisyydessä.
Faslane on yksi Britannian tärkeimmistä sotilaskohteista. Sinne on sijoitettu neljä Trident-ydinohjuksilla varustettua sukellusvenettä ja seitsemän Astute-luokan ydinsukellusvenettä.
Skotlannin poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen tapauksesta torstaina iltapäivällä.
– Noin kello 17 saimme tiedon kahdesta henkilöstä, jotka yrittivät päästä sisään Clyden tukikohdan alueelle, poliisin tiedottaja toteaa.
Britannian puolustusministeriö vahvistaa olevansa mukana tutkinnassa.
Aiemmin tällä viikolla kahta iranilaista miestä syytettiin vakoilusta Lontoossa. Heidän epäillään tarkkailleen muun muassa Israelin suurlähetystöä ja paikallista synagogaa.
Britannian turvallisuuspalvelu MI5 on lisäksi varoittanut Iranin olleen yhteydessä useisiin salamurha- ja sieppausyrityksiin maan rajojen sisällä viimeisen vuoden aikana.