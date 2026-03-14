Iranilaiskenraali: Nämä ovat ehtomme sodan lopettamiselle

Vallankumouskaartin johtaja listasi kaksi ehtoa sodan lopettamiselle.
Mohsen Rezaee. KUVA: SNN
Iranilla on valta päättää, milloin sota loppuu, linjasi Iranin ylimmän johtajan neuvonantajaneuvoston jäsen, vallankumouskaartin kenraalimajuri Mohsen Rezaee iranilaisen SNN-televisiokanavan haastattelussa lauantaina.

Rezee antoi haastattelun toisen neuvonantajaneuvoston jäsenen, vara-amiraali Ali Samikhanin hautajaisissa. Samikhani kuoli Israelin iskussa sodan ensimmäisenä päivänä.

Kenraalimajuri painotti, että Yhdysvaltojen läsnäolo Persianlahdella on viimeisen 50 vuoden aikana ollut suurin syypää alueen turvattomuudelle. Hän linjasi, että Hormuzinsalmea ei olla avaamassa, eikä amerikkalaisaluksilla ole Persianlahdelle asiaa.

– Sodan loppu on myös meidän käsissämme, Rezaee tiivisti.

– Tarkastelemme asiaa, kunhan ensin saamme Yhdysvalloilta korvauksen menetyksistämme, ja toiseksi, meidän on saatava sataprosenttinen takuu tulevaisuudesta, Rezaee vaati.

Rezaeen mukaan turvallisuuden palauttaminen edellyttää Yhdysvaltojen vetäytymistä Persianlahdelta ja Hormuzinsalmen hallinnan palauttamista alueen maiden sekä Omanin hallintaan.

– Näin ollen toinen ehto on Amerikan vetäytyminen Persianlahdelta, Rezaee vaati.

Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on pysyviä tukikohtia Arabiemiraateissa, Bahrainissa, Kuwaitissa, Qatarissa ja Saudi-Arabiassa.

Qatarissa sijaitseva Al-Udeidin lentotukikohta on Yhdysvaltojen suurin tukikohta Lähi-idässä, jonne on sijoitettu noin 10 000 sotilasta. Bahrainissa sijaitsee taas Yhdysvaltojen 5. laivaston päämaja.

Rezaee tunnetaan Iranissa konservatiivisena hahmona. Hän on ollut presidenttiehdokkaana kolme kertaa, edellisen kerran vuonna 2021, jolloin hän sai 12 prosenttia äänistä.

