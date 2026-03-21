Iran yritti iskeä tukikohtaan lähes 4000 kilometrin päähän

Yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan Iran laukaisi perjantaiaamuna paikallista aikaa keskipitkän kantaman ballistisia ohjuksia Diego Garciaan, Yhdysvaltojen ja Britannian yhteiseen sotilastukikohtaan, uutisoi CNN.

Iran ampui kaksi ohjusta Intian valtamerellä noin 3 810 kilometrin päässä Iranin rannikolta sijaitsevaan tukikohtaan, mutta kumpikaan niistä ei osunut.

Diego Garcia on Yhdysvaltojen raskaan pommituslaivaston keskeinen lentokenttä. Se on pitkään toiminut tärkeänä Yhdysvaltain armeijan tukikohtana ulkomailla kaukaa kotoa tehtävissä operaatioissa.

Tukikohta on osa Chagosin saaristoa, joka sijaitsee 1 609 kilometriä Mauritiuksesta koilliseen. Britannia otti saaret haltuunsa yhdessä Mauritiuksen kanssa vuonna 1814 Napoleonin tappion jälkeen.

Mauritius itsenäistyi vuonna 1968, mutta Chagossaaret ovat edelleen Britannian hallinnassa.

Yhdysvallat ja Britannia rakensivat Diego Garcialle merkittävän tukikohdan vuonna 1971.

Saari on auttanut kahden Irakin-hyökkäyksen käynnistämisessä, toiminut tärkeänä laskeutumispaikkana Aasian halki lentäville pommikoneille.

Aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syytti Britanniaa ”tyhmyydestä” sen suunnitelmasta luovuttaa Chagossaaret Mauritiukselle.

Sopimuksen ehtojen mukaan Iso-Britannia siirtää kaikkien Chagossaarten itsemääräämisoikeuden Mauritiukselle. Iso-Britannia maksaa Mauritiukselle 136 miljoonaa dollaria vuodessa Diego Garcian sotilastukikohdan 99 vuoden vuokrasopimuksesta. Tämä tarkoittaa, että Britannia ja Yhdysvallat voivat edelleen käyttää tukikohtaa.