Iran virittää drooneillaan ansan – ”Kreml käyttää samaa laskelmaa”

Yhdistyneet arabiemiraatit (UAE) on torjunut noin 92 prosenttia Iranin helmikuun lopun jälkeen tekemistä iskuista, mutta puolustuksen hinta nousee valtavaksi, toteaa Stimson-ajatuspajan tutkija Kelly Grieco X-palvelussa.

– Tämä herättää kysymyksen siitä, peittääkö taktinen ‘voitto’ alleen kalliin strategisen kulumisen.

Yhdysvaltojen ja Israelin sotilasoperaatio jatkuu Iranissa.

Iranin kerrotaan ampuneen Yhdistyneitä arabiemiraatteja kohti 165 ballistista ohjusta, kaksi risteilyohjusta ja 541 droonia helmikuun 28. päivän jälkeen. Yhdistyneet arabiemiraatit on ilmoittanut torjuneensa 152 ballistista ohjusta, molemmat risteilyohjukset sekä 506 droonia.

Iranin tekemien iskujen hinnaksi arvioidaan Griecon mukaan noin 177–360 miljoonaa dollaria. Ballistiset ohjukset maksoivat arviolta 165–330 miljoonaa dollaria (1–2 miljoonaa kappaleelta), Shahed-droonit noin 11–27 miljoonaa dollaria (20 000–50 000 dollaria kappaleelta) ja kaksi risteilyohjusta noin 1,5 miljoonaa dollaria.

Puolustajan kustannukset nousevat selvästi korkeammiksi. Yhden PAC-3 MSE -torjuntaohjuksen hinnaksi arvioidaan noin 4–5 miljoonaa dollaria. Jos jokaista torjuttua ballistista ohjusta kohden on käytetty niin sanottua kahden laukauksen doktriinia varman pudotuksen takaamiseksi, 152 torjuntaa on maksanut arviolta 1,2–1,52 miljardia dollaria.

Droonien torjuminen on myös kallista. Iran käytti 541 Shahed-drooniin arviolta 11–27 miljoonaa dollaria. Yhdistyneiden arabiemiraattien kerrotaan ampuneen 506 droonia alas keskimäärin 500 000–1,5 miljoonan dollarin hintaisilla torjuntaohjuksilla. Tällöin droonipuolustuksen hinnaksi muodostuu noin 253–759 miljoonaa dollaria.

Yhteensä Yhdistyneiden arabiemiraattien ilmapuolustuksen kustannukset nousevat arviolta 1,45–2,28 miljardiin dollariin – moninkertaisiksi verrattuna Iranin hyökkäysten hintaan.

– Drooni–suhdeluku on isoin ongelma. Jokaista Iranin drooneihin käyttämää dollaria kohden Yhdistyneet arabiemiraatit käytti noin 20–28 dollaria niiden alas ampumiseen. Tämä on Iranin strategian ydin — eikä se ole uusi asia. Sama laskelma on ollut Venäjän käytössä Ukrainaa vastaan jo kolmen vuoden ajan, Kelly Grieco sanoo.

Analyysin mukaan asetelma luo puolustajalle strategisen ansan.

– On selvää, että Yhdistyneiden arabiemiraattien oli pakko torjua iskut. Mutta juuri tässä on strateginen ansa: ammuttuja torjuntaohjuksia ei voi korvata yhdessä yössä. PAC-3 MSE -ohjusten valmistus kestää vuosia. Iranin Shahed-droonien valmistus on paljon nopeampaa.

Yhdistyneet arabiemiraatit on käyttänyt merkittävän osan vuosien aikana kootusta torjuntaohjusvarastostaan vain 48 tunnissa. Vaikka torjuntatehokkuus on ollut korkea, kestävyyden näkökulmasta tilanne on haastava.

Sama kustannusongelma koskee myös Yhdysvaltoja, jonka Patriot-järjestelmät ja merivoimien torjuntaohjukset toimivat samalla talouslogiikalla.

– Yhdistyneet arabiemiirikunnat ei ole tämän laskelman kanssa yksin. Sama ongelma on myös Yhdysvalloilla — jokainen Persianlahden tukikohtaa puolustava Patriot-patteri ja jokainen sota-aluksesta laukaistu torjuntaohjus toimii samalla yhtälöllä: miljoonia tuhansien pysäyttämiseksi. Laajassa mittakaavassa hyökkääjän talous voittaa, vaikka sen aseet eivät voittaisikaan, Kelly Grieco toteaa.