Iran vaatii vähintään pysyvää tulitaukoa

Iran ei ole valmis avaamaan Hormuzinsalmea, jollei tulitauko oli vähintään pysyvä. Iran ei myöskään hyväksy määräaikoja tai painostusta sopimuksen saamiseksi, kertoo The Times of Israel.

Egyptin, Pakistanin ja Turkin välittäjät esittivät Iranille ja Yhdysvalloille 45 päivän tulitaukoa ja salmen välitöntä avaamista. Esityksen mukaan välitöntä tulitaukoa seuraisi neuvottelut, joissa 15–20 päivän aikana laadittaisiin puitteet laajemmalle ratkaisulle.

Ehdotus lähetettiin Iranin ulkoministerille Abbas Aragchille ja Yhdysvaltain Lähi-idän lähettiläälle Steve Witkoffille. Pakistanin asevoimien komentaja, sotamarsalkka Asim Munir on ollut ”koko yön” yhteydessä molempiin sekä Yhdysvaltain varapresidentti JD Vanceen.

Alustavasti ”Islamabadin sopimukseksi” nimetty esitys ottaisi huomioon Hormuzinsalmea ympäröivät maat ja lopulliset keskustelut käytäisiin Islamabadissa.

Lopullisen sopimuksen odotettaisiin myös sisältävän Iranin sitoumuksen olla tavoittelematta ydinaseita vastineeksi pakotteiden helpottamisesta ja jäädytettyjen varojen vapauttamisesta.

Iranin ulkoministeriön edustaja Esmail Baghaei sanoi, että islamilainen tasavalta katsoo neuvotteluiden olevan sopimattomia, kun samanaikaisesti ”uhkaillaan sotarikoksilla” viitaten Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin viimeisimpiin uhkailuihin ja määräaikoihin.

– Iran ei epäile selvästi ilmaista oikeutetuksi katsomiaan vaateitaan, eikä tätä tulisi tulkita kompromissihalukkuutena, vaan päättäväisenä etujensa puolustamisena, sanoi Baghaei lehdistökonferenssissa ja kertoi maan esittävän vielä oman vastineensa myöhemmin.