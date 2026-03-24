Iran uhkaa ottaa käyttöön uuden salaisen aseen

Iranin valtionmedia pitää yllä uhmakasta retoriikkaa Yhdysvaltoja kohtaan huolimatta siitä, että presidentti Donald Trump on hehkuttanut maiden käymiä ”rakentavia” keskusteluita sodan lopettamiseksi.
Trump samalla lykkäsi aiemmin ilmoittamiaan ilmaiskuja Iranin energialaitoksia vastaan.
Iranin asevoimien kenraalimajuri Ali Abdollahi Aliabadi uhkaa maan vihollisia ”uudella salaisella aseella”.
– Uuden salaisen aseen käyttö alkaa pian. Se tulee lopettamaan vihollisen operaatiot, kenraalimajuri sanoi.
Vastaavia uhkauksia Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan on TWZ-sivuston mukaan esitetty aiemminkin ilman tarkempien tietojen julkistamista. Asiantuntijat ovat kehottaneet suhtautumaan retoriikkaan varauksella.
Vallankumouskaartiin kytköksissä oleva Fars-uutistoimisto kiisti tiedot osapuolten välillä käytävistä neuvotteluista. Toinen korkea-arvoinen upseeri sanoi Iranin iskevän vihollisiaan vastaan niin voimakkaasti, että ”paikat irtoavat hampaista”.