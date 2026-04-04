Iran uhkaa nyt Punaisenmeren öljykuljetuksia

Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf esitti lauantaina verhotun uhkauksen koskien Bab el-Mandebin salmea. Aiheesta kertoo CNN.

Kyseinen salmi sijaitsee Jemenin ja Afrikan sarven välissä ja se toimii kulkuväylänä Punaisellemerelle ja edelleen Suezin kanavalle sekä Välimerelle.

Maailman talousfoorumin mukaan 12 prosenttia maailman kokonaiskaupasta ja 30 prosenttia maailman konttiliikenteestä kulkee Suezin kanavan kautta.

Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen energiatietohallinnon (EIA) mukaan noin 6 prosenttia maailman meritse kuljetetusta öljystä kulkee Bab el-Mandebin salmen kautta.

– Mikä osuus maailman öljyn, LNG:n (nesteytetty maakaasu), vehnän, riisin ja lannoitteiden kuljetuksista kulkee Bab el-Mandebin salmen kautta? Ghalibaf kirjoitti viestipalvelu X:ssä lauantaina.

– Mitkä maat ja yritykset muodostavat suurimman osan salmen läpi kulkevasta liikenteestä? hän jatkoi.

Tällä hetkellä Iran käytännössä hallitsee Hormuzinsalmen liikennettä. Ghalibafin kirjoitusta voidaan pitää verhoiltuna uhkauksena pyrkimyksestä saada myös Bab el-Mandebin salmen kautta kulkeva merireitti Iranin hallintaan.

Iranin tukemat Jemenin huthi-kapinalliset aloittivat jo marraskuussa 2023 hyökkäämään aluksia vastaan Punaisellamerellä. Tuolloin iskujen motiivina toimi Gazan sota.

Nämä hyökkäykset johtivat laivaliikenteen vähenemiseen alueella. Joidenkin arvioiden mukaan laivaliikenne olisi iskujen seurauksena laskenut yli 50 prosenttia.

Osa Punaisellamerellä liikennöineistä aluksista siirtyi kuljettamaan lastiaan Afrikan eteläkärjen Hyväntoivonniemen kautta, mikä on tarkoittanut myös kasvavia kustannuksia ja pidempiä kuljetusaikoja.

Punainenmeri toimii myös vaihtoehtoisena reittinä Saudi-Arabian öljyvienneille Hormuzinsalmin sijaan.

Reitin varrella sijaitseva Yanbun satama on Saudi-Arabian läpi kulkevan putkilinjan päätepiste. Kyseisen putkilinjan kautta Saudi-Arabia voi 7 miljoona barrellia raajaöljyä päivittäin, kertoo öljy-yhtiö Saudi Aramco.