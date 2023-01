Iran saa pian Suhoi Su-35S -hävittäjiä

Iran ottaa maalis-huhtikuussa vastaan ensimmäiset sille myydyistä Suhoi Su-35S -hävittäjistä. Ensimmäiset tiedot Iranin hankinnasta julkisti maan ilmavoimien komentaja prikaatikenraali Hamid Vahedi viime syyskuussa, kun hän ilmoitti Su-35S:n hankinnan olevan suunnitelmissa. Sen jälkeen paikalliset mediat ovat kertoneet, että neuvottelut konekaupasta käytiin lokakuusta 2021 alkaen ja kauppa allekirjoitettiin vuosi sitten tammikuussa 2022. Viime kuussa Yhdysvaltain hallituslähde paljasti NBC Newsille, että Venäjä koulutti iranilaislentäjiä Su-35S-hävittäjien käyttöön keväästä 2022 lähtien.

Todennäköisesti toimitettava kokonaismäärä on 24 konetta, ja kyseessä ovat samat koneet, jotka myytiin Egyptille vuonna 2019, mutta joiden kaupan tilaaja peruutti vuoden 2021 lopulla, kun koneet olivat jo valmiita toimitettaviksi. Kun Venäjä myi 24 Su-35S-hävittäjää Kiinalle vuonna 2015, kaupan arvo oli noin 2 miljardia dollaria. Nyt 3 miljardin dollarin kaupan – joka sisältää myös kaksi S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, ohjusjärjestelmiä ja helikoptereita – vastineena on todennäköisesti saatu myös iranilaisvalmisteisia asejärjestelmiä, kuten Shahed-131- ja -136- vaanivia aseita ja ehkä myös ballistisia ohjuksia. Tosin Venäjä on toimittanut niiden maksuksi myös esimerkkejä Ukrainasta sotasaaliiksi saaduista länsimaisista aseista.

Iranin edellinen merkittävä hävittäjähankinta oli Neuvostoliitosta vuonna 1989, jolloin Iran tilasi 25 todennäköisesti käytettyä MiG-29-hävittäjää, joista kuusi on poistettu kirjavahvuudesta. Iranin ilmavoimien taistelukonekaluston kova ydin koostuu 1970-luvulla käyttöön otetuista 58:sta McDonnell Douglas F-4D/E Phantom II ja 40:stä Grumman F-14 Tomcat -hävittäjästä, joita on yritetty pitää operatiivisessa kunnossa ilman valmistajan tukea. Koneista on noin puolet kerrallaan lentokunnossa.

Iran on pyrkinyt laajentamaan taistelukonekykyään kokoelmalla yli 40 vuotta vanhoja neuvostoliittolaisia, ranskalaisia ja kiinalaisia konetyyppejä, mutta sen ilmavoimat ovat kalustollisesti jääneet selvästi jälkeen kaikista alueen muista ilmavoimista.

Esfahanissa, 340 kilometriä pääkaupunki Teheranista, sijaitsevaan Iranin ilmavoimien 8. Lentotukikohtaan tukeutuvat Su-35S-hävittäjät parantavat merkittävästi Iranin hävittäjätorjuntakykyä.