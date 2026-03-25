Iran päästää aluksia Hormuzinsalmen läpi

Iranin YK-lähetystö ilmoittaa maan päästävän Hormuzinsalmen läpi ”muita kuin vihamielisiä aluksia”, kunhan nämä koordinoivat Teheranin hallinnon kanssa.
BBC:n mukaan viime päivinä on yleistynyt käytäntö, jossa eri valtiot tai laivayhtiöt ovat käyneet taustaneuvotteluita turvallisen läpikulun takaamiseksi. Maaliskuussa Hormuzinsalmesta on kulkenut lähinnä Kiinan, Intian ja Pakistanin aluksia.
Ne ovat kulkeneet tavanomaista reittiä pohjoisempana Iranin aluevesien kautta ja Larakin saaren läheltä.
Yhdysvallat ehdottaa vapaan merenkulun palauttamista alueelle 15-kohtaisessa suunnitelmassaan, joka on toimitettu Iranille pakistanilaisten välittäjien kautta.
Sotatoimet ovat silti jatkuneet. Israelin asevoimat ilmoitti viime yönä torjuvansa maata lähestyviä ballistisia ohjuksia. Ilmaiskut jatkuivat samalla Teheranissa.
CNN:n mukaan noin tuhat Yhdysvaltain 82. maahanlaskudivisioonan sotilasta saapuu Lähi-idän alueelle lähipäivien aikana. Presidentti Donald Trumpin mukaan varapresidentti J.D. Vance ja ulkoministeri Marco Rubio johtavat Iranin kanssa käytäviä neuvotteluita.
Tiedot neuvotteluiden etenemisestä ovat laskeneet raakaöljyn markkinahinnan jälleen alle sadan dollarin rajan.