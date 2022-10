Presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mykhailo Podolyak kirjoittaa Twitterissä, että Iran on vastuussa ukrainalaisten murhista. Iranin sanotaan myyneen Venäjälle lennokkeja, joilla se on iskenyt Kiovaan.

– Iran on vastuussa ukrainalaisten murhista. Omaa kansaansa sortava maa antaa nyt Venäjä-hirviöille aseita joukkomurhiin Euroopan sydämessä. Sitä tarkoittavat keskeneräiset asiat ja myönnytykset totalitarismille, Podolyak toteaa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba puolestaan kehotti EU:ta asettamaan pakotteita Irania vastaan.

– Olen luultavasti ensimmäinen ulkoministeri, joka puhuu EU:n ulkoministerineuvostolle pommisuojasta ilmahyökkäyssireenien vuoksi. Pyysin lisää ilmapuolustusta ja ammuksia. Kehotan EU:ta määräämään pakotteita Irania vastaan, koska se on toimittanut Venäjälle lennokkeja. EU:n yhdeksännen Venäjä-pakotepaketin on oltava vahva, Kuleba tviittaa.

Iran is responsible for the murders of Ukrainians. Country that oppresses its own people is now giving ru-monsters weapons for mass murders in the heart of Europe. That is what unfinished business and concessions to totalitarianism mean. The case when sanctions are not enough…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022